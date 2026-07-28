In Francia, i resti di cinque neonati sono stati trovati in una casa a Orange, nel dipartimento di Vaucluse. I cadaveri erano nascosti all’interno di scatole e sono stati scoperti dal marito della donna che aveva appena partorito. La notizia è stata confermata da fonti vicine agli investigatori. La polizia sta indagando sulla vicenda, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

I cadaveri di cinque neonati sono stati trovati in una casa a Orange, nel dipartimento di Vaucluse in Provenza. Ne hanno dato notizia fonti vicine agli inquirenti. I resti erano custoditi in sacchetti di plastica in alcune scatole nell’abitazione di due coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che sarebbe vivo e in buona salute. Non è il primo caso di infanticidio quest’anno in Francia. A febbraio, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini sono stati trovati nel suo congelatore a Haute-Saone. Contattata dall’AFP, la procura di Carpentras ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni immediate. La dinamica. La scoperta è avvenuta dopo che la donna aveva partorito, nella giornata di ieri, un altro bambino trovato in buona salute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orrore in Francia: trovati nelle scatole i resti di cinque neonati, la mamma aveva appena partorito. La scoperta fatta dal marito

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