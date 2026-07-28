L’oroscopo di domani, 29 luglio 2026, prevede una giornata dinamica, con la Luna in Acquario che favorisce incontri con amici e momenti di leggerezza. Per alcuni segni, l’atmosfera sarà caratterizzata da attività vivaci e socializzazione. Non vengono indicati eventi specifici o influenze particolari per altri segni, e le previsioni si concentrano su un quadro generale di energia positiva e spostamenti sociali.

A cura di Barbanera. Ariete. 213 – 204 A esaudire il nostro desiderio di una giornata dinamica, risponde pronta la Luna dall’Acquario, che ci circonda di amici, di chiacchiere in leggerezza. Lo scambio con gli altri è vivace, non superficiale. Trattiamo argomenti interessanti che catturano l’attenzione. Toro. 214 – 205 Intromissioni, interferenze e pretese assurde mettono a soqquadro l’equilibrio emotivo? Scendiamo dalla giostra e mettiamo un punto fermo. Le discussioni con chi amiamo vertono sul denaro? Guardiamo i sentimenti, sono il bene più prezioso. Gemelli. 215 – 216 La Luna in trigono, con la sua corte di amici pronti a confortarci, è una mano santa per superare una delusione affettiva, dovuta alla lite fra Venere e Marte. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo di domani 29 luglio 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni

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Oroscopo di Agosto 2026 • Previsioni Mensili per Tutti i Segni Zodiacali

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