Omicidio e rapina arrestato il latitante che si nascondeva in una villa con piscina | i dettagli del blitz

Notizia in breve

Un uomo ricercato per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata è stato catturato dai Carabinieri in una villa con piscina. L’arresto è stato eseguito durante un blitz nel pomeriggio, dopo settimane di latitanza. La villa si trova in una zona residenziale e era stata monitorata dagli investigatori. L’arrestato, che si nascondeva tra le stanze della proprietà, è stato portato via in manette. La vicenda ha coinvolto anche altri indagati.