Omicidio e rapina arrestato il latitante che si nascondeva in una villa con piscina | i dettagli del blitz
Un uomo ricercato per omicidio preterintenzionale aggravato e rapina aggravata è stato catturato dai Carabinieri in una villa con piscina. L’arresto è stato eseguito durante un blitz nel pomeriggio, dopo settimane di latitanza. La villa si trova in una zona residenziale e era stata monitorata dagli investigatori. L’arrestato, che si nascondeva tra le stanze della proprietà, è stato portato via in manette. La vicenda ha coinvolto anche altri indagati.
Eseguito un arresto per omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani: un uomo di 54 anni, originario della provincia, è stato individuato e tratto in arresto dopo essersi reso irreperibile per sottrarsi all’esecuzione di una condanna definitiva a 9 anni di reclusione. L’attività investigativa dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell’uomo, che doveva espiare una pena definitiva per omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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