Odissea 70% degli italiani bocciati | dalle sirene con la coda e Penelope che fa la maglia gli errori più comuni L’indagine

Il 70% degli italiani ha fallito almeno una volta l’esame di maturità. Tra gli errori più frequenti ci sono problemi di comprensione del testo, calcoli sbagliati e dimenticanze di date storiche. L’indagine, condotta su circa 1.000 persone dalla community Libreriamo, evidenzia anche che molti studenti commettono errori di ortografia e di grammatica. La maggior parte degli intervistati ricorda ancora le sirene con la coda e Penelope che fa la maglia, ma fatica con le nozioni scolastiche di base.

La memoria scolastica degli italiani sembra aver subito un naufragio peggiore di quello di Ulisse. Secondo un’indagine nazionale condotta dalla community Libreriamo, basata sull’analisi di circa 1.500 conversazioni online, ben il 70% dei lettori non raggiunge la sufficienza sul mondo omerico. Uno degli errori più diffusi riguarda l’aspetto delle Sirene. Ben il 91% degli italiani è infatti convinto che queste creature siano donne con la coda di pesce, sovrapponendo il mito greco all’iconografia disneyana. In realtà, nell’opera originale di Omero, questi mostri avevano sembianze ben diverse: erano infatti esseri metà donna e metà uccello. Anche la figura di Penelope subisce una distorsione domestica: il 64% degli intervistati la immagina intenta a fare la maglia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ODISSEA di Nolan: Analisi definitiva, FINALE SPIEGATO e differenze con Omero

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