Nautica il porto di Propriano aderisce al Sea Index | focus sulla sostenibilità

Il porto di Propriano in Corsica si è unito al Sea Index, un sistema indipendente creato dallo Yacht Club de Monaco per misurare le emissioni di CO2 delle imbarcazioni da diporto. La partecipazione al SEA Index rappresenta un passo per promuovere pratiche più sostenibili nel settore nautico.

In Corsica il porto di Propriano aderisce al SEA Index (Superyacht Eco Association), il sistema indipendente sviluppato dallo Yacht Club de Monaco per valutare le emissioni di CO2 delle imbarcazioni da diporto, compiendo un nuovo passo verso una nautica più sostenibile. L’accordo, formalizzato ufficialmente, riconosce Propriano come membro istituzionale del SEA Index, dopo Bonifacio e Saint-Florent, rafforzando un approccio coordinato alla sostenibilità portuale su scala regionale. Situato nel Golfo del Valinco, il porto conferma il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile, coniugando efficienza marittima, qualità dei servizi e tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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