Napoli | FlixBus potenzia il servizio per l’estate

FlixBus ha annunciato un potenziamento dei collegamenti stagionali tra Napoli e diverse località della Puglia per l’estate. Le rotte con Gallipoli, con fino a cinque corse al giorno, sono state ampliate, mentre sono aumentate anche le partenze verso Grottaglie e Massafra. Inoltre, sono state aggiunte nuove corse verso Monopoli e Porto Cesareo. Le tratte sono attive solo durante il periodo estivo e prevedono un incremento dei collegamenti rispetto all’anno precedente.

Guardando alle rotte con la Puglia, partono tratte stagionali con Gallipoli (fino a cinque al giorno), Grottaglie e Massafra e crescono quelle con altre località come Monopoli e Porto Cesareo. Aumentano anche le tratte per Bari, collegata fino a dieci volte al giorno con tempi di percorrenza da tre ore; restano attive quelle con altre località di richiamo, come Alberobello, Polignano a Mare e Martina Franca. Si consolidano anche i collegamenti con la Calabria, dove lungo il versante ionico si possono ora raggiungere tutti i giorni località come Sibari, Schiavonea e Cirò Marina, collegate anche con Pompei. In Romagna, infine, aumentano le corse per Rimini e Ravenna e partono quelle stagionali per Riccione, Cattolica, Cesenatico, Milano Marittima e il parco divertimenti di Mirabilandia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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