Muore la segretaria del Brindisi Il mondo della scuola in lutto | Ciao Ale per sempre con noi
Una donna di 58 anni, segretaria presso una scuola a Brindisi, è deceduta. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e la dirigente scolastica, che hanno ricordato il suo ruolo di punto di riferimento e il suo sorriso. La notizia ha generato un sentimento di lutto nel mondo della scuola, con messaggi di addio rivolti alla collega scomparsa. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle cause.
Era un punto di riferimento della scuola, il suo sorriso, la sua determinazione. Forte il ricordo dei colleghi e della dirigente scolastico del Remo Brindisi per Alessandra Devoti, scomparsa a 58 anni. Con un termine tecnico ricopriva il ruolo di Dsga, così si chiam ormai da anni la segretaria della scuola. Figura attorno alla quale ruota tutto quel mondo. "Ciao Alessandra, ci mancheranno la tua competenza, la sua precisione, ma soprattutto il suo sorriso e la sua straordinaria umanità." Il ricordo commosso di Pierlia Stimolo, dirigente scolastico dell’istituto. "Ci sono persone che lasciano un’impronta indelebile – le parole dei colleghi, dense di dolore – non per il tempo che trascorrono in un luogo, ma per l’intensità, la dedizione e l’umanità con cui lo abitano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Pobre renace,se casa con una multimillonaria,cambia y la bella CEO queda rendida ante él
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