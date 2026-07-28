Muore la segretaria del Brindisi Il mondo della scuola in lutto | Ciao Ale per sempre con noi

Notizia in breve

Una donna di 58 anni, segretaria presso una scuola a Brindisi, è deceduta. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e la dirigente scolastica, che hanno ricordato il suo ruolo di punto di riferimento e il suo sorriso. La notizia ha generato un sentimento di lutto nel mondo della scuola, con messaggi di addio rivolti alla collega scomparsa. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle cause.