Durante la prima giornata dei Mondiali di Hong Kong, la squadra italiana di fioretto maschile e quella di spada femminile si sono qualificate per la finale. Entrambe le formazioni hanno battuto le avversarie nelle rispettive semifinali, assicurandosi così due medaglie d’oro in palio. Le gare si sono svolte in un’atmosfera di grande intensità, con i combattimenti che hanno coinvolto gli atleti fino all’ultimo assalto.

Doppia straordinaria gioia per la scherma italiana ai Mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto maschile sia le azzurre della spada femminile hanno conquistato l’accesso alla finale, garantendo all’Italia altre due medaglie. Un risultato eccezionale che conferma l’assoluto dominio della nostra scuola nel panorama mondiale. Nel torneo di spada femminile, il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiamingo ha dimostrato una tenacia straordinaria. Dopo aver superato con autorità Australia, Svizzera e Hong Kong nei turni precedenti, le nostre atlete hanno compiuto una vera e propria impresa in semifinale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di Scherma, l’Italia va in finale a squadre nel fioretto uomini e spada donne

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MONDIALI DI SCHERMA: MEDAGLIA D'ORO PER LA VENETA MARTINA FAVARETTO | 27/07/2026

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