Il Tour de France 2026 si è concluso da meno di due giorni con il quinto successo di Tadej Pogacar. Nel post gara, un corridore ha espresso il desiderio di vedere squadre da sei atleti al prossimo evento, chiedendosi quale squadra rinuncerebbe a una formazione come la UAE. La corsa si è chiusa con la vittoria del ciclista sloveno, mentre le discussioni si sono spostate sulla composizione delle squadre per le prossime edizioni.

Il Tour de France 2026 si è chiuso da meno di quarantotto ore e il verdetto, se mai ci fosse stato alcun dubbio in merito, ha sancito il quinto trionfo di Tadej Pogacar. Lo sloveno si è confermato, per distacco, il più forte del mondo e ha letteralmente sgretolato la concorrenza dando spettacolo in ogni circostanza in cui la strada lo permetteva. Il lavoro del detentore del titolo iridato è stato agevolato da una squadra in grado di dominare le diverse tappe e di tenere spesso la corsa chiusa senza concedere libertà di azione alla fuga. Non sono mancati i pareri di chi teorizza una mancanza di spettacolo e avanza l’opportunità di modifiche regolamentari per far sì che una sola squadra non possa essere la dominatrice assoluta nelle corse di tre settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mollema: “Vorrei vedere squadre da sei corridori al Tour. Chi lascerebbe a casa la UAE?”

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