Un gruppo di cittadini, Legambiente del basso Sebino, Legambiente Valle Camonica, Italia Nostra e Lipu si oppone alla realizzazione di una nuova area camper nel prato di zona Nistoi. La decisione di non procedere con il progetto è stata annunciata attraverso una mobilitazione pubblica, con manifestazioni e petizioni, per tutelare lo spazio verde dalla possibile installazione di strutture dedicate ai camper.

Legambiente del basso Sebino, un gruppo di cittadini del comune dell’alto lago, Legambiente Valle Camonica, Italia Nostra e Lipu non vogliono che sia realizzata una nuova area camper nel prato in zona Nistoi. Dopo la protesta del 22 luglio con un flash mob davanti all’ex prato scout, Legambiente Basso Sebino e i residenti di Pisogne alzano il tiro e lanciano una petizione popolare. L’obiettivo è l’immediata cancellazione del progetto. Al centro della polemica c’è un perimetro rimasto intatto per decenni. L’area di Nistoi sorge in una fascia delicata, che gli ambientalisti definiscono "esposta al rischio di esondazione del lago e del fiume Oglio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mobilitazione contro la nuova area camper

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