Il 29 luglio si gioca la 21ª giornata del Brasileirão 2026, con il match tra Mirassol e Remo all’Estádio José Maria de Campos Maia. La partita è decisiva per la corsa alla salvezza, con entrambi i team che cercano punti fondamentali. Nessuna delle due squadre si è ancora staccata dalla zona pericolosa della classifica, rendendo questa sfida particolarmente importante per la lotta alla permanenza in massima serie.

Il Brasileirão 2026 propone una sfida delicatissima nella 21ª giornata. Mercoledì 29 luglio, il Mirassol riceverà il Remo all’ Estádio José Maria de Campos Maia in un confronto che mette in palio punti pesantissimi nella corsa alla salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le 19:30 (ora locale brasiliana), corrispondenti alle 00:30 di giovedì 30 luglio in Italia. Entrambe le formazioni occupano la parte bassa della classifica e sono chiamate a dare una svolta alla propria stagione in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva. Mirassol a caccia di riscatto. Il Mirassol arriva all’incontro dopo un periodo complicato e ha bisogno di ritrovare il successo davanti ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Mirassol-Remo, Brasileirão 2026: probabili formazioni, analisi e pronostico della sfida salvezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rodada 12 do Brasileirão: Dicas e Probabilidades para o Cartola FC

Notizie e thread social correlati

Vitória-Palmeiras, sfida del Brasileirão 2026: probabili formazioni, analisi e pronosticoNel Brasileirão 2026, Vitória e Palmeiras si affrontano in una partita che si svolge con entrambe le squadre alla ricerca di punti.

Internacional-Flamengo, sfida al Beira-Rio: probabili formazioni, analisi e pronostico del match di Brasileirão 2026Internacional e Flamengo si affrontano al Beira-Rio in una partita del Brasileirão 2026.

Temi più discussi: Mirassol-Remo streaming gratis: info partita e diretta tv live; Brasileirão 2026 table after round 20: Palmeiras lead, Santos climb; Pronostico Remo PA - Atletico MG - Quote & Statistiche - 8 agosto 2026, Brasileirão, Brasile.

Mirassol x Remo: horário, escalações e estatísticas (Brasileirão 29/07)Mirassol e Remo medem forças na quarta-feira em partida a contar para o Brasileirão. O jogo será transmitido ao vivo às 19:30, no canal PFC. A tabela mostra o Mirassol na 19ª colocação, com 20 pontos. msn.com

Remo x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Estádio Banpará Baenão; confira a transmissão e outras informações do jogo ... goal.com