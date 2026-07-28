A Milano, il 5 giugno 2026, una coppia di turisti è stata rapinata in via Torino. Un uomo di 24 anni, cittadino egiziano, ha strappato una collana d'oro a una delle persone. La polizia in borghese ha intercettato il sospetto e lo ha arrestato subito dopo. La vittima ha riportato la perdita del gioiello, e l’uomo è stato accusato di rapina pluriaggravata.

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino egiziano di 24 anni accusato di rapina pluriaggravata per avere rubato una catenina d'oro a una coppia di turisti la sera del 5 giugno 2026 in via Torino. Gli agenti di pattuglia in borghese avevano assistito alla rapina, messa a segno da un gruppo di giovani, e avevano subito bloccato quattro dei responsabili, arrestando in flagranza tre cittadini egiziani maggiorenni e denunciando un minorenne per rapina pluriaggravata. I successivi approfondimenti investigativi, svolti attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria, hanno consentito di individuare il quinto componente del gruppo, inizialmente riuscito a sottrarsi all'arresto. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Milano, strappano la collana d'oro a una coppia di turisti in via Torino: la polizia in borghese li blocca

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