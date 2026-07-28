Il capolinea del tram 16, noto come «capolinea Mattarella», non deve essere spostato per il nuovo stadio. Dal 6 febbraio 2026, sarà il punto finale più riconosciuto d’Italia, ricordato per il video con il presidente della Repubblica a bordo del tram storico condotto da Valentino Rossi durante le Olimpiadi Milano-Cortina. La località resta un punto di riferimento, anche in vista delle modifiche ai trasporti legate al progetto dello stadio.

Dalla sera del 6 febbraio 2026, è il capolinea più noto d’Italia. Il «capolinea Mattarella». Quello nel quale, sul tram storico guidato da Valentino Rossi, il presidente della Repubblica approdava per entrare allo stadio nel video proiettato durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. I costruttori del nuovo stadio prevedevano di spostare proprio il capolinea del 16: da piazza Axum, a piazzale Segesta. Ma Atm ha dato un parere negativo: «Piazzale Segesta non presenta le caratteristiche idonee, soprattutto in caso di potenziamento del servizio. Il piazzale, infatti, può accogliere una sola vettura, limitando notevolmente la capacità operativa e l’efficacia del servizio». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, per il nuovo stadio c’è il nodo trasporti: il capolinea del tram 16, quello del video con Mattarella, non va spostato

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