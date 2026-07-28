Meteo Veneto le previsioni per mercoledì 29 luglio | massime a 35 gradi

Mercoledì 29 luglio il Veneto registra temperature massime fino a 35 gradi, con giornate caratterizzate da sole e poche nuvole. Le condizioni meteorologiche prevedono poco vento e assenza di pioggia in tutte le province. Anche giovedì 30 luglio si manterranno condizioni simili, con temperature elevate e tempo stabile. Le previsioni indicano un proseguimento del trend di giornate soleggiate e caldo intenso in tutta la regione.

Continuano le giornate soleggiate e il caldo in tutto il Veneto. Sia domani, mercoledì 29 luglio, sia giovedì 30 luglio, infatti, in tutte le province ci saranno poche nuvole, poco vento, ma tanto sole. Le temperature minime si aggireranno intorno ai 20 gradi, eccezione fatta per Belluno che scenderà sui 18. Le massime, invece, arriveranno a 35 gradi quasi dappertutto, con dei picchi intorno ai 37 gradi nelle zone di Padova, Verona e Rovigo. Di seguito le previsioni per mercoledì 29 luglio e la tendenza per giovedì. Mercoledì ampio soleggiamento e caldo. Temperature comprese tra 22°C e 35°C. Vento da Sud-Est con intensità di 10 kmh. Raffiche fino a 25 kmh. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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METEO | Previsioni di mercoledì 1 luglio 2026

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