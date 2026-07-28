Un anticiclone africano si sta rafforzando sull’Italia, portando la quarta ondata di calore dell’estate 2026. Le temperature massime possono raggiungere i 40°C, con notti calde e difficili da sopportare. Le zone più a rischio sono le città più popolate e le aree interne. La fase calda è prevista in aumento nel corso della settimana.

L’ anticiclone africano torna a rafforzarsi sull’Italia e si prepara a inaugurare la quarta ondata di calore dell’estate 2026, destinata a intensificarsi nel corso della settimana. Secondo le previsioni di 3BMeteo, tra giovedì e venerdì i termometri potranno raggiungere e localmente superare i 40°C, soprattutto al Centro-Nord, mentre le notti tropicali renderanno difficile trovare sollievo anche dopo il tramonto. Il Ministero della Salute conferma il progressivo peggioramento del quadro, con il picco dell’ondata di caldo atteso per giovedì 30 luglio. Temperature in forte aumento: dove farà più caldo. L’anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Meteo, arriva la quarta ondata di calore: fino a 40°C e notti impossibili. Le città più a rischio

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METEO ITALIA! ARRIVA LA QUARTA ONDATA DI CALDO AFRICANO

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