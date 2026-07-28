A partire da agosto, il servizio di urodinamica all’ospedale Mazzoni sarà di nuovo disponibile. La ripresa avviene dopo che il vecchio macchinario è stato riparato, interrompendo temporaneamente le prestazioni. L’unità operativa di urologia, guidata da un responsabile, gestisce ora le procedure di diagnosi e cura che erano state sospese. La ripartenza è prevista nel prossimo mese, senza ulteriori dettagli sui tempi di attesa.

Torna operativo, dal prossimo mese di agosto, il servizio di urodinamica erogato all’ ospedale Mazzoni dall’unità operativa complessa di urologia diretta da Giulio Milanese e interrotto a causa di un guasto tecnico del vecchio macchinario. L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha infatti completato l’iter di acquisizione, con successiva installazione, di una nuova apparecchiatura di ultima generazione del costo di 40.626 euro che consentirà l’imminente ripresa di questo importante servizio che studia i disturbi minzionali con esami quali l’uroflussometria e la video-cistomanometria e, in aggiunta rispetto alla precedente tecnologia, il trattamento riabilitativo dell’incontinenza urinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mazzoni, torna attivo il servizio di Urodinamica

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