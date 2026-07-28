Al termine del Consiglio federale, Giovanni Malagò ha iniziato una conferenza stampa con un commento inatteso sul Foggia, suscitando risate tra i giornalisti presenti. Non ha annunciato subito il nuovo commissario tecnico, come previsto, ma ha scelto di parlare inizialmente di altri argomenti. La sua introduzione ha preso di sorpresa chi partecipava alla riunione, che attendeva notizie ufficiali sulla nomina.

Un inizio di conferenza stampa a sorpresa, che ha scatenato le risate dei giornalisti presenti. Così Giovanni Malagò ha esordito al termine del Consiglio federale: quando tutti si aspettavano l'immediato annuncio del nuovo ct, l'ex numero uno del Coni ha preferito parlare. del Foggia!. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Foggia.

© Video.gazzetta.it - Malagò sorprende i giornalisti e scatena le risate: "Partiamo dal Foggia..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Balotelli incontra Mamdani, la battuta del sindaco di New York scatena le risateIl sindaco di New York ha incontrato Mario Balotelli e ha scherzato sul suo passato al Manchester City.

Mondiali, l’arbitro Sampaio diventa virale: prova a spiegare il Var in inglese e scatena le risate (video)Durante la partita tra Sudafrica e Messico ai Mondiali, l’arbitro brasiliano Sampaio ha spiegato in inglese la decisione presa dal VAR, annunciando...

Temi più discussi: Malagò a sorpresa: Ct dell'Italia, non ci sono solo Mancini e Pirlo nella lista. E io, Maldini e Leonardo...; Maldini e Leonardo verso le dimissioni, Simonelli: Dispiace, ma non sorprende; Leao, che sorpresa! Si allena con il Corinthians.

L'annuncio di Malagò sorprende i giornalisti: Il Foggia è in Serie CIl presidente della Figc, in apertura di conferenza post consiglio Federale, ha spiazzato i giornalisti con una notizia 'diversa' da quella che tutti si aspettavano. tuttosport.com

Non sorprende. Sarà difficilissimo per la Nazionale italiana centrare i prossimi obiettivi sportivi. Per il rinnovamento occorrerà attendere il prossimo giro. Auguri! x.com

Malagò ai giornalisti: Vi annuncio che...il Foggia è in Serie CIl presidente della Figc, in apertura di conferenza post consiglio Federale, ha spiazzato i giornalisti con una notizia 'diversa' da quella che tutti si aspettavano. corrieredellosport.it

Saltato Pirlo, Maldini e Leonardo probabilmente out. Chi si sorprende di questa cosa dovrebbe fare una retrospettiva sull'ultimo decennio del calcio professionistico italiano reddit