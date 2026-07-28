Il presidente della Federazione ha annunciato che Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Durante la conferenza ha spiegato che la scelta è ricaduta su un allenatore in grado di lavorare con un direttore tecnico, motivo per cui non è stato scelto Conte. Ha inoltre chiarito che Pirlo e altri candidati non sono stati selezionati. La decisione è frutto di una valutazione sulle compatibilità tra le figure tecniche e le strategie da adottare.

Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale. Il presidente Malagò ha comunicato in conferenza la scelta in una lunga conferenza in cui ha provato a chiarire i punti che hanno portato alla tormentata decisione e anche quelli dell’esclusione di Pirlo e di Conte. “Conte è un allenatore la cui storia parla da sola. Fa parte delle valutazioni. Qualcuno continua a ragionare in modo diverso dalla realtà di oggi. Oggi c’è un allenatore e un presidente del Club Italia. È il motivo per cui ci siamo separati con Maldini. Oggi c’è un tandem Ranieri e Mancini”. Quindi Conte poteva essere il ct dell’Italia? “Conte è una persona che potenzialmente poteva fare il ct. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: “Perchè non Conte? Perché ct e dt dovevano essere una coppia che potesse lavorare insieme”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nazionale, Maldini dt e Conte ct? Malagò: “Consiglio di non battere una sola pista. Tra una settimana è tutto chiuso”Malagò ha dichiarato che il consiglio sconsiglia di concentrarsi su una sola pista per il ruolo di direttore sportivo e commissario tecnico della...

La rivoluzione di Malagò: Maldini dt, Conte rimonta come CtGiovanni Malagò, appena eletto presidente, ha annunciato l'intenzione di coinvolgere Paolo Maldini come direttore tecnico e ha confermato che Antonio...

Argomenti più discussi: Ct Nazionale, perché Mancini è favorito su Conte: le promesse di Malagò e l'ingaggio (più economico); Caos azzurro: Maldini e Leonardo sbattono la porta, risalgono Conte e Mancini; Nazionale, ecco il piano B di Malagò: fuori Maldini, dentro Chiellini. Il favorito per la panchina ora è Conte; Italia a pezzi, oggi Malagò sceglie il nuovo ct della Nazionale: Mancini in vantaggio su Conte.

Il direttore della Gazzetta dello Sport spiega a #Malagò che esiste un solo candidato per la panchina della nazionale e non è quello che Malagò ha in testa: Antonio Conte. E fa capire che Mancini avrebbe più o meno lo stesso trattamento di Pirlo. Il tutto mentr x.com

Italia, l'83enne Rivera si propone: No a Conte, Mancini e Pirlo: ci sono io e non è uno scherzo reddit

Conte, via libera per l'azzurro. Ingaggio e durata, dai club di Serie A l’assist a MalagòLa Serie A non è mai indietreggiata di un centimetro e a Giovanni Malagò, al vertice della Figc da dieci giorni, il messaggio è sempre stato uno: Conte è l’uomo giusto e per l’uomo giusto si può anche ... gazzetta.it