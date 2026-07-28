Maccastorna si va verso il nuovo ponte sull’Adda | Aipo studia la proroga della convenzione

Da ilgiorno.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Autorità di bacino ha avviato uno studio per prorogare la convenzione relativa alla realizzazione del nuovo ponte sull’Adda tra Maccastorna e Crotta d’Adda. Dopo la rimozione della passerella crollata, si procederà alla riprogettazione del collegamento ciclopedonale. La decisione riguarda la gestione e la pianificazione del progetto, senza indicare ancora date stabilite o dettagli tecnici definitivi. La procedura si inserisce nell’iter di riqualificazione dell’infrastruttura.

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Maccastorna, 27 luglio 2026 – Prima la rimozione della passerella crollata, poi la riprogettazione del nuovo collegamento. Si apre uno spiraglio sul futuro del ponte ciclopedonale della VenTo, tra Maccastorna e Crotta d'Adda. Mentre proseguono le operazioni di smantellamento delle strutture collassate, emerge infatti una novità destinata a rilanciare l'intervento e di cui la Provincia aspetta l'ufficialità: Aipo avrebbe rinnovato la convenzione con Regione Lombardia, prorogando la collaborazione fino a giugno 2027, per consentire la riprogettazione dell'opera. L’annuncio. A confermarlo, seppur in attesa dell'ufficializzazione, è il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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