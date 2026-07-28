Dal 29 luglio al 4 agosto, le previsioni indicano che i pianeti influenzeranno i segni zodiacali. Le stelle suggeriscono possibili cambiamenti nelle relazioni e nelle decisioni professionali. Nessuna indicazione specifica su eventi particolari. Le influenze astrali sono in costante movimento, senza conferme di situazioni precise. Le previsioni si basano su interpretazioni astrologiche e non prevedono eventi certi.

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© Vanityfair.it - L'Oroscopo di Antonio Capitani, dal 29 luglio al 4 agosto

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OROSCOPO DEL MESE: LUGLIO 2026

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