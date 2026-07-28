L’obiettivo Più infrastrutture per il pattinaggio

Le organizzazioni di grandi eventi sportivi puntano a incrementare le infrastrutture dedicate al pattinaggio. Questi eventi spesso portano benefici turistici e promozionali, ma richiedono strutture adeguate. La disponibilità di impianti di alto livello per tutti gli sport non è sempre possibile, quindi si devono fare scelte strategiche per migliorare le strutture esistenti o realizzarne di nuove.

L’organizzazione di grandi eventi sportivi spesso si trasforma in opportunità turistica e promozionale per il territorio. Tutto questo è possibile però, se si dispone di adeguate infrastrutture e, non potendo avere impianti sportivi di alto livello per tutti gli sport, occorre fare delle scelte. In questo momento sviluppare ulteriormente le infrastrutture dedicate al pattinaggio, dato l’elevato numero di appassionati e le molteplici discipline che comprende, potrebbe creare un ulteriore fonte di richiamo per la città dato che lo stato attuale degli impianti, a differenza delle province vicine, non consente l’organizzazione di competizioni di alto livello ma, a quanto sembra, non è escluso che siano pianificate in futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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