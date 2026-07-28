Lite tra cuochi nella cucina di un ristorante di Rimini 21enne accoltella collega che finisce in ospedale
Un giovane di 21 anni ha accoltellato un collega di 45 anni all’addome durante una lite in cucina in un ristorante di Rimini. L’uomo colpito è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. La responsabile dell’aggressione è stata denunciata.
Lite tra cuochi nella cucina di un ristorante di Rimini finisce nel sangue: 21enne denunciata dopo aver accoltellato un collega 45enne all'addome che è stato sottoposto ad una operazione d'urgenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Rimini.
Notizie e thread social correlati
Rimini, lite tra cuochi nella cucina di un ristorante: 21enne accoltella collega, denunciataUna lite tra due aiuto cuochi in un ristorante di un hotel sul litorale di Rimini si è conclusa con un intervento chirurgico per un uomo di 45 anni,...
Lite furibonda in hotel tra cuochi finisce a coltellate: 45enne colpito all’addome, 21enne denunciataUna lite tra due cuochi in un hotel di Rimini è finita con un 45enne ferito all’addome da un coltello.
Temi più discussi: Tragedia sfiorata in hotel, lite in cucina finisce nel sangue: aiuto cuoco accoltellato da una collega; Lite furibonda in hotel tra cuochi finisce a coltellate: 45enne colpito all’addome, 21enne denunciata; Rimini, lite tra cuochi nella cucina di un ristorante: 21enne accoltella collega, denunciata; RIMINI: Lite tra cuochi finisce a coltellate, 45enne in ospedale.
Lite tra cuochi nella cucina di un ristorante di Rimini, 21enne accoltella collega che finisce in ospedaleLite tra cuochi nella cucina di un ristorante di Rimini finisce nel sangue: 21enne denunciata dopo aver accoltellato un collega 45enne all'addome che è ... fanpage.it
Rimini, lite tra cuochi di un ristorante: 21enne accoltella collega, denunciata #rimini x.com
Lite tra colleghi in cucina sfocia nel sangue. L’uomo portato in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico facebook
Rimini. Lite fra cuochi finisce a coltellateE' successo venerdì sera in un albergo nel litorale a nord del capoluogo. Una cuoca 21enne ha colpito con un fendente all'addome un collega. Il 45enne è stato operato, 40 giorni di prognosi per lui. D ... rainews.it