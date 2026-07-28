Libri incontri e una storia che continua | Vico Book Club festeggia un traguardo speciale

Il Vico Book Club celebra otto anni di attività, avendo letto e discusso insieme cento libri e organizzato altrettanti incontri. La manifestazione si svolge a Vicopisano, coinvolgendo numerosi partecipanti che condividono la passione per la lettura. La storia del club continua, mantenendo vivo l’interesse per i libri e le discussioni tra i membri. La celebrazione si tiene in una data vicina al traguardo raggiunto, sottolineando il percorso durato nel tempo.

Vicopisano (PI), 27 luglio 2026 – Cento libri letti, cento incontri condivisi e un percorso che, da otto anni, continua a unire tante persone attraverso il piacere della lettura. È il bellissimo traguardo raggiunto mercoledì 22 luglio dal Vico Book Club, il gruppo di lettura della biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano, che ha celebrato il suo centesimo incontro con una cena e con la tradizionale conversazione dedicata al libro del mese, “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, uno dei più grandi romanzi del Novecento. Un’opera intensa e senza tempo, nella quale l’imperatore Adriano ripercorre la propria vita intrecciando... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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