L’intelligenza artificiale sta entrando nel settore finanziario italiano con un aumento dei servizi digitali e delle infrastrutture di pagamento. La diffusione di queste tecnologie rende necessario investire nella trasformazione digitale a livello europeo. La crescita di strumenti basati sull’AI accelera la digitalizzazione del sistema finanziario, mentre si intensifica il dibattito sulla sovranità digitale. La questione riguarda la capacità di mantenere il controllo sulle infrastrutture e sui dati in un contesto di rapida evoluzione tecnologica.

Evolvere, certo. Ma soprattutto investire. La crescita dei servizi digitali, la diffusione dell’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione delle infrastrutture di pagamento rendono sempre più imprescindibile a livello europeo la trasformazione dell’ecosistema digitale e finanziario. Secondo gli ultimi dati della Banca centrale europea, per esempio, nel primo semestre del 2025 i pagamenti non cash dell’area euro hanno raggiunto quota 77,7 miliardi, in crescita del 7,7% su base annua, ma le infrastrutture su cui poggiano queste transazioni soffrono di una condizione di dipendenza strutturale da fornitori extra-Ue. L’esempio più immediato è il mercato del cloud computing dove il maggiore operatore europeo ha solamente una quota del 2%. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’IA conquista la finanza italiana. E cresce il tema della sovranità digitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to ACTUALLY Start a Profitable Business From Nothing

Notizie e thread social correlati

IA, Cristiano Rufini, Pres Olidata: “Resilienza, sovranità tecnologica e sviluppo al centro della sfida italiana dell'innovazione strategica”L’amministratore delegato di Olidata ha sottolineato che la sfida principale dell’Italia nell’ambito dell’innovazione strategica riguarda la...

La sovranità digitale e l’IA: dalla Calabria le nuove frontiere di avanguardia per la sicurezza nazionaleIl 23 giugno, presso l’Università della Calabria, si terrà un convegno sulla sovranità digitale europea, con focus su intelligenza artificiale e...

Temi più discussi: Amd investe in Anthropic: accordo miliardario per i chip AI; Chi è Carlo Comporti, l’italiano scelto per l’Esma; A Vetto incoronata Consuelo Zanini. Vola verso la finale di Miss Grand Prix; Borgogna, la finanza conquista i Grand Cru: l'affare Roederer riaccende il nodo speculazione.

Una persona che è la millesima migliore in qualsiasi cosa provi deve conquistare il mondo in 1000 giorni. reddit

L’IA conquista la finanza italiana. E cresce il tema della sovranità digitaleEvolvere, certo. Ma soprattutto investire. La crescita dei servizi digitali, la diffusione dell’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione delle infrastrutture di pagamento rendono sempre più imprescindi ... formiche.net

L'IA conquista le Partite Iva: otto professionisti su dieci la usano giàArtificial Intelligence, official time ‘keeper’ o, meglio, ‘saver’ dei liberi professionisti. Per quasi una Partita Iva su due (48%) a guidare l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) è proprio ... repubblica.it