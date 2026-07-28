L’Europa striglia l’Italia su Safe | Se ha detto sì ora firmi il contratto E sulle tempistiche | Dicembre è troppo tardi

L’Europa chiede all’Italia di firmare subito il contratto relativo ai fondi Safe, dopo che il ministro degli Esteri aveva annunciato un sì, poi ritirato. La Commissione europea ha sottolineato che, se è stata data l’approvazione, bisogna procedere con la firma. Inoltre, ha specificato che il mese di dicembre è troppo tardi per completare le procedure. La posizione europea si basa sulla necessità di rispettare le tempistiche stabilite.

Non si è fatta attendere la replica dall’Europa, dopo il sorprendente “sì” ai fondi Safe annunciato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine di mesi di rimpalli, ma poi ritrattato. La dichiarazione del ministro, arrivata nel corso dell’informativa sugli esiti del vertice Nato di Ankara che si è tenuta stamattina, 28 luglio, alle Commissioni Affari Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato, è già stata accolta come una vittoria a metà sul fronte europeo: «Sviluppo molto, molto positivo», commentano dalla Commissione, da dove chiedono però anche «chiarezza al più presto». La reazione dalla Commissione Europea: «Sviluppo positivo», ma serve chiarezza. 🔗 Leggi su Open.online

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