Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 28 luglio 2026

Notizia in breve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 28 luglio 2026, sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I giornali riportano notizie su trasferimenti, risultati di competizioni e aggiornamenti su eventi sportivi nazionali e internazionali. Sono presenti anche approfondimenti su calciomercato, infortuni e calendario delle prossime partite. Nessuna informazione su eventi specifici o nomi di atleti.