Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 28 luglio 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 28 luglio 2026, sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I giornali riportano notizie su trasferimenti, risultati di competizioni e aggiornamenti su eventi sportivi nazionali e internazionali. Sono presenti anche approfondimenti su calciomercato, infortuni e calendario delle prossime partite. Nessuna informazione su eventi specifici o nomi di atleti.
di Francesco Aliperta Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli. Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Inter News 24. 🔗 Leggi su Internews24.com
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI – 8 LUGLIO 2026
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