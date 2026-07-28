L’ANPI testimonial della fede cattolica

Un arcivescovo di Ascoli Piceno, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato scelto come testimonial della fede cattolica dall’ANPI. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sul ruolo o sulle motivazioni di questa collaborazione. L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte, senza che siano state rese note dichiarazioni o approfondimenti sulle implicazioni di questa scelta.

di Augusto Sinagra – Un certo Gianpiero Palmieri, Arcivescovo di Ascoli Piceno e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (quella presieduta dal non felicemente noto Cardinale bergogliano Matteo Zuppi), pare che abbia dichiarato “Non possiamo non dichiararci antifascisti” e questo perché, secondo questo strano Arcivescovo, “Dio, patria e famiglia sono in contraddizione con il Vangelo. La nostra identità si trova nella Costituzione, piena di Vangelo, figlia della Resistenza”. La serietà suggerirebbe di non perder tempo a commentare tali manifeste stramberie, ma questo individuo ha superato la misura. Questo soggetto sostiene che: – Dio è in contraddizione con il Vangelo; – la famiglia sarebbe anch’essa in contraddizione con il Vangelo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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