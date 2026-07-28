Il 28 luglio 1976, all’alba, è avvenuta l’ultima esecuzione capitale in Francia, con la decapitazione di un condannato. Questa decisione ha portato alla fine della pena di morte nel paese e alla progressiva abolizione della ghigliottina. Nel cimitero di Avignone, la lapide di questa persona è l’unica scritta in cirillico. La vicenda ha suscitato un grande dibattito pubblico e ha contribuito a modificare le leggi sulla pena capitale in Francia.

«La decapitazione ebbe luogo all’alba del 28 luglio 1976, cinquant’anni fa, e scatenò un caso che portò all'abolizione della ghigliottina. Nel cimitero di Avignone, la sua lapide è la sola scritta in cirillico» Si occupa di esplorazione cimiteriale, ricerca genealogica e narrativa investigativa. È l'autrice del podcast Camposanto e del libro Immemòriam (Feltrinelli, 2023). Nel quarto quadrante del Cimetière de Saint-Véran di Avignone, uno dei più antichi di Francia, si trova la tomba della famiglia Mathon. Il motivo per cui è impossibile non notarla è che, tra tutti i nomi incisi in alfabeto latino sulla lapide frontale, uno solo è scritto in caratteri cirillici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La terribile storia di Christian Ranucci e della fine della pena di morte in Francia

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