la parrocchia luogo di pace dove nascono amicizie bellissime

Per i ragazzi delle elementari e delle medie di Predappio, il centro estivo rappresenta un’esperienza positiva sotto tutti i punti di vista. Caterina, che ha appena concluso il quinto anno, ha commentato che ogni anno è diverso, sottolineando l’unicità dell’esperienza. Il centro si svolge in una parrocchia, considerata un luogo di pace dove si sviluppano amicizie durature. Nessun dettaglio legato ad altri aspetti è stato specificato nel testo.

Per i ragazzi delle elementari e delle medie di Predappio, il centro estivo è un’esperienza positiva sotto tutti i punti di vista. Racconta Caterina: "Ho appena terminato il quinto anno, ma ogni anno è diverso. Se penso al centro estivo di quest’anno, la prima parola che mi viene in mente è ‘insieme’, perché fin da subito si è creato un clima di amicizia e collaborazione sia tra gli educatori che tra i bambini. San Francesco ci ha accompagnato durante le settimane, facendoci riscoprire valori come la pace e il credere nei propri sogni". Aggiunge Pietro: "Finisce la mia prima esperienza in un centro estivo, e posso dire con certezza che è stato un mese e mezzo ricco di emozioni, sorrisi e crescita personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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