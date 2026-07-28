La nuova conduttrice di Chi l’ha visto? sarà Raffaella Griggi

La Rai ha annunciato che Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?” nella prossima stagione. La trasmissione, in onda su Rai 3, tratta di casi di cronaca nera e persone scomparse. La giornalista sostituisce la conduttrice precedente e prenderà il ruolo di guida del programma. La decisione è stata comunicata dall’emittente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui cambiamenti previsti.

La Rai ha detto che la giornalista Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice della prossima stagione di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 che si occupa di cronaca nera e persone scomparse. Griggi sostituirà la giornalista Federica Sciarelli, che a giugno aveva deciso di lasciare il programma dopo 22 anni di conduzione. La nuova edizione inizierà il 23 settembre. Griggi è nata a Genova, ha 53 anni e lavora come inviata nella redazione di Chi l’ha visto? dal 2017. In passato ha lavorato nelle trasmissioni Uno mattina e La vita in diretta, per i canali di La7 e SkyTg24, per l’emittente Telenord e per Repubblica Genova. Foto in... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto

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