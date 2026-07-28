La Juventus mi voleva? | Svilar fa chiarezza e ribadisce il suo legame con la Roma
Il portiere della Roma, Svilar, ha dichiarato di essere concentrato esclusivamente sulla sua squadra attuale. Rispondendo alle domande sul possibile interesse di altre società, ha affermato che al momento non ci sono altre opzioni in ballo e che il suo unico obiettivo è la Roma. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza accennare a trattative o voci di mercato.
Il portiere giallorosso Mile Svilar allontana le voci di mercato: «Per me oggi c’è solo la Roma». Mile Svilar torna a parlare del suo futuro e lo fa con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il portiere della Roma ha affrontato anche il tema delle indiscrezioni di mercato che, nelle ultime settimane, lo avevano accostato alla Juventus. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’estremo difensore giallorosso ha spiegato di non essere mai stato coinvolto direttamente in eventuali trattative, sottolineando di aver vissuto l’estate senza prestare particolare attenzione alle voci circolate sul suo conto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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