La Juventus mi voleva? | Svilar fa chiarezza e ribadisce il suo legame con la Roma

Notizia in breve

Il portiere della Roma, Svilar, ha dichiarato di essere concentrato esclusivamente sulla sua squadra attuale. Rispondendo alle domande sul possibile interesse di altre società, ha affermato che al momento non ci sono altre opzioni in ballo e che il suo unico obiettivo è la Roma. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza accennare a trattative o voci di mercato.