La famiglia dove i due figli sono nati negli stessi giorni dei genitori | Evento rarissimo una possibilità su milioni di casi Saranno compleanni speciali

Olivia ed Edoardo sono nati nello stesso giorno dei loro genitori, un evento molto raro. La famiglia Roncaglia di Campogalliano, in provincia di Modena, ha vissuto questa coincidenza unica nel suo genere. La nascita dei figli e dei genitori nello stesso giorno rappresenta una possibilità su milioni di casi. I due bambini festeggeranno il loro primo compleanno in modo speciale, condividendo la stessa data con i genitori.

Olivia ed Edoardo sono nati lo stesso giorno dei genitori. La storia che hadell’incredibile arriva da Campogalliano, in provincia di Modena. Una coincidenza curiosa che ha segnato la famiglia Roncaglia. Dopo che il primogenito era nato il 26 ottobre 2023, esattamente nel giorno del 30° compleanno del papà Alessandro, nato il 26 ottobre 1993, anche la nuova arrivata non ha voluto essere da meno ed è nata il 25 luglio, come la mamma, Ivana Sorace, nata il 25 luglio del1995. A raccontare la storia è papà Alessandro, ancora emozionato per la nascita della piccola. «Una coincidenza estremamente rara che ci ha emozionato profondamente e che renderà ancora più speciale ogni futuro compleanno. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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