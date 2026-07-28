L’epoca contemporanea vede un aumento della violenza politica, religiosa e rivoluzionaria. Questo fenomeno ha portato il conflitto a diventare un mezzo di comunicazione simbolica e di eliminazione dell’avversario. La crescente diffusione di atti violenti si manifesta in diversi ambiti, contribuendo a una trasformazione delle modalità di confronto e scontro tra gruppi e ideologie.

L’epoca contemporanea è attraversata da un’espansione preoccupante della violenza politica, religiosa e rivoluzionaria, un fenomeno che ha trasformato il conflitto in uno strumento di comunicazione simbolica e di annientamento del nemico. Dalle ferite mai rimarginate degli “anni di piombo” italiani, caratterizzati da una violenza ideologica disumanizzante, fino al moderno terrorismo transnazionale, l’atto violento non mira più soltanto a obiettivi materiali, ma a “conquistare i cuori e le menti” attraverso il terrore, inteso come rottura della sicurezza quotidiana. Questa deriva non è casuale, ma affonda le sue radici in una genealogia della violenza profondamente radicata nella storia dell’Occidente e delle sue filosofie totalizzanti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La difesa dell’uomo e l’incontro rivoluzionario tra politica e violenza. Scrive Ippolito

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