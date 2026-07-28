La carità internazionale di Leone XIV una mano tesa ai popoli feriti del mondo

Da vaticannews.va 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 giugno, durante il suo viaggio in Spagna, Papa Leone XIV ha dichiarato che la carità non può aspettare, rivolgendo un messaggio agli operatori e agli assistiti di un progetto sociale a Madrid. La frase è stata pronunciata in occasione di un evento legato a un'iniziativa di assistenza. Nessuna altra informazione sui dettagli del progetto o su eventuali interventi successivi.

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Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano “La carità non permette ritardi”, ha ammonito Papa Leone XIV lo scorso 6 giugno, primo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna, rivolgendosi agli operatori e agli assistiti del progetto sociale Cedia 24 Horas di Madrid. Non sono rimaste parole: hanno preso volto. Quello di una madre e di una figlia che, nella loro cameretta, stringono un pacco di biscotti e uno di pasta, tra un orsacchiotto di peluche e un disegno appeso alla parete. È il volto del cibo, dei medicinali, degli aiuti umanitari che il Pontefice fa giungere, attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità, alle popolazioni piegate dalla sofferenza in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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