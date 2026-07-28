La 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia | due giorni di storia passione e paesaggi indimenticabili

Notizia in breve

Il Lambretta Club Milano ha organizzato la prima rievocazione del Giro di Lombardia, in occasione dei settantacinque anni dalla prima edizione storica. L'evento si è svolto in due giorni, coinvolgendo appassionati e appassionate di scooter, e ha riproposto il percorso originale in Lambretta. La manifestazione ha combinato elementi di memoria storica, turismo e passione per il veicolo simbolo del Made in Italy. Sono stati attraversati paesaggi e località lungo il percorso tradizionale.