La 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia | due giorni di storia passione e paesaggi indimenticabili
Il Lambretta Club Milano ha organizzato la prima rievocazione del Giro di Lombardia, in occasione dei settantacinque anni dalla prima edizione storica. L'evento si è svolto in due giorni, coinvolgendo appassionati e appassionate di scooter, e ha riproposto il percorso originale in Lambretta. La manifestazione ha combinato elementi di memoria storica, turismo e passione per il veicolo simbolo del Made in Italy. Sono stati attraversati paesaggi e località lungo il percorso tradizionale.
Settantacinque anni dopo il primo storico Giro di Lombardia in Lambretta, il Lambretta Club Milano ha riportato in vita lo spirito di quella straordinaria impresa con la 1ª Rievocazione del Giro di Lombardia, un evento che ha saputo unire memoria, turismo e autentica passione per lo scooter simbolo del Made in Italy. L’iniziativa ha voluto rendere omaggio al leggendario Giro dell’8 luglio 1951, quando ben 573 concorrenti affrontarono i 437 chilometri del percorso lombardo, dando vita alla più grande manifestazione motoristica di massa dell’epoca. A distanza di 75 anni, quello stesso spirito di avventura è tornato a vivere sulle strade della Lombardia grazie a una manifestazione pensata non come una semplice rievocazione storica, ma come un vero viaggio attraverso il tempo, il territorio e la cultura motoristica italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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