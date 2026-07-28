Katie Holmes è stata vista in compagnia di un nuovo partner, diverso da Joshua Jackson. La coppia è stata fotografata mentre passeggiava mano nella mano in un parco cittadino. L’attrice indossava un cappotto beige e un jeans, mentre il suo accompagnatore portava una felpa grigia e pantaloni scuri. La scena si è svolta nel pomeriggio, senza altre persone nelle vicinanze. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla relazione.

Per anni milioni di fan hanno sperato che la storia d’amore più amata di Dawson’s Creek potesse trasformarsi in realtà anche lontano dalle telecamere. L’idea di vedere insieme Katie Holmes e Joshua Jackson, gli indimenticabili Joey Potter e Pacey Witter, aveva fatto sognare una generazione intera. Ma quella fantasia romantica, questa volta, sembra destinata a rimanere soltanto un dolce ricordo. L’attrice ha infatti ufficializzato la sua nuova relazione e il fortunato non è la sua storica co-star, ma un altro volto legato al mondo dell’arte: Jason Bard Yarmosky, pittore newyorkese che negli ultimi mesi ha conquistato il cuore di Holmes. La conferma è arrivata durante un evento organizzato da Ferragamo a Bridgehampton, negli Hamptons, dove Katie e Jason si sono mostrati insieme senza più nascondersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Katie Holmes sorprende i fan di Dawson’s Creek: altro che Joshua Jackson, ecco chi è il nuovo amore dell’attrice

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No wonder Katie Holmes hasn'tremarried but the real reason mightshock you.

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In dawson creek invece trovava katie holmes sul letto e lui diceva dai mettiamo E.T. x.com

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