Juventus Next Gen Brambilla rinnova fino al 2028 | avanti con il progetto Next Gen

Da stilejuventus.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La società ha annunciato il rinnovo fino al 2028 dell’allenatore della squadra filiale, confermando la continuità nel progetto Next Gen. La decisione è stata presa dalla dirigenza, guidata dall’Head of Next Gen Area, che ha deciso di mantenere stabile la guida tecnica.

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La Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo di Massimo Brambilla alla guida della Next Gen fino al 30 giugno 2028. Una scelta da parte della dirigenza, guidata dall’ Head of Next Gen Area Claudio Chiellini, di dare continuità a un allenatore diventato punto di riferimento sia per il gruppo squadra che per la società. Dalle giovanili dell’Atalanta alla Juventus Next Gen. Brambilla ha iniziato la propria carriera da allenatore nelle giovanili dell’ Atalanta, dove si è subito messo in mostra per i risultati ottenuti. Nelle sei stagioni alla Dea, ha conquistato uno scudetto Under 17 e due campionati Primavera consecutivi nelle stagioni 2018-19 e 2019-20. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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