Joronen e Pohjanpalo hanno dichiarato che il team lavora per ottenere la promozione. Il ritiro pre-campionato si sta chiudendo in Val Gardena, mentre nello spogliatoio si preparano già alle sfide della stagione. Le parole dei giocatori indicano un focus sulla fase iniziale del campionato, senza riferimenti a partite specifiche o risultati. La squadra si concentra sui prossimi impegni, mantenendo alta la motivazione.

Il ritiro del Palermo in Val Gardena si avvia verso la conclusione, ma nello spogliatoio l'attenzione è già rivolta all'inizio del campionato. A confermarlo sono stati Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, intervenuti ai microfoni della Tgr per fare il punto sulla preparazione estiva e sugli obiettivi stagionali. Pohjanpalo ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto durante il ritiro: «Questo è il momento di gettare le basi per la stagione, il duro lavoro darà i suoi frutti da qui alla fine del campionato». L'attaccante finlandese ha poi evidenziato il rapido inserimento dei nuovi acquisti: «Stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo: realizzare il nostro sogno e tornare dove meritiamo». 🔗 Leggi su Mediagol.it

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© Mediagol.it - Joronen e Pohjanpalo caricano il Palermo: "Lavoriamo per la promozione"

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