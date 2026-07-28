Dopo un periodo di pausa trascorso tra la Sardegna e San Candido, Jannik Sinner ha riacceso i motori. Il numero uno del mondo è tornato ad allenarsi a Montecarlo, dove, sotto la guida di Simone Vagnozzi, ha avviato la preparazione in vista dell’importante tournée sul cemento nordamericano. La scelta di rinunciare al Masters 1000 di Montreal ha inevitabilmente acceso il dibattito. La decisione, infatti, ha fatto svanire la possibilità di completare il prestigioso en plein nei tornei Masters 1000 della stagione, un traguardo che, però, non sembra essere mai stato una reale priorità per l’altoatesino. La programmazione del suo calendario appare piuttosto il risultato di una gestione attenta delle energie, anche alla luce di quanto accaduto nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Jannik Sinner riprende ad allenarsi a Montecarlo: si prepara la trasferta americana, insieme a un altro azzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner training in Montecarlo with Vacerot

Notizie e thread social correlati

Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo: sessione con Rune in vista di WimbledonJannik Sinner si è allenato a Montecarlo con il danese Rune, preparando la partecipazione a Wimbledon.

Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo: spunta una novità sul braccio, ecco cos’èSinner si è riaggregato agli allenamenti a Montecarlo dopo circa tre settimane dall’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, avvenuta il 28...

Temi più discussi: Out dal Masters 1000 di Montreal: i prossimi impegni di Sinner; Non dovevo aiutare Sinner..., Djokovic 'pentito' dopo Wimbledon; Tornei vinti Sinner: 30 e lode Jannik!; US Open 2026: Sinner e altri 9 azzurri in tabellone e lo show sarà in chiaro!.

TB a Jannik nel 2020 che diceva che la sconfitta che lo ha colpito di più è stata contro: Alcaraz, nato nel 2003, molto bravo secondo me Carlos era classificato oltre il 450° posto all'epoca, ma Sinner lo aveva già notato. reddit

Jannik Sinner riprende ad allenarsi a Montecarlo: si prepara la trasferta americana, insieme a un altro azzurroDopo un periodo di pausa trascorso tra la Sardegna e San Candido, Jannik Sinner ha riacceso i motori. Il numero uno del mondo è tornato ad allenarsi a ... oasport.it

Panatta si esalta, il commento nettissimo sulla vittoria di Sinner: Jannik ti vuole menare. Ad Alcaraz invece piace andare a Ibiza...Lo abbiamo visto seduto come un principe in tribuna d'onore a Montecarlo (con tanto di presa in giro di Bertolucci). Ora Adriano Panatta è tornato negli studi della Nuova Ds per commentare il trionfo ... corrieredellosport.it