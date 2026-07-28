Italia nuovo ribaltone | ecco Mancini e Ranieri ma c’è una domanda

In Italia, la Nazionale ha annunciato il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico e di Claudio Ranieri come direttore tecnico. La scelta segue le dimissioni di un precedente allenatore, con l’obiettivo di rilanciare la squadra. La decisione arriva dopo un periodo di crisi e contestazioni. Tuttavia, resta una domanda aperta sulla strategia futura e sulla capacità di rilancio della selezione nazionale.

Italia, nuovo ribaltone in Nazionale: arrivano Mancini come commissario tecnico e Ranieri come dt. Dopo il polverone Pirlo si prova a ripartire, ma con una domanda. Nuovo ribaltone sulla panchina della Nazionale Italiana. A pochi giorni dall’avvio del nuovo ciclo, la nuova Italia targata Maldini – Leonardo è crollata in seguito al no secco alla candidatura di Andrea Pirlo e al polverone scatenatosi in merito all’eventualità dell’ex calciatore di sedersi sulla panchina della Nazionale. Una divergenza che ha portato Maldini e Leonardo a fare un passo indietro e rassegnare le proprie dimissioni. Si riparte dunque, ancora una volta da zero. (AnsaFoto) – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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