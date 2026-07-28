Infettivologa Lichtner | Screening intraospedaliero per epatiti C B e Delta
Un'infettivologa ha annunciato che negli ospedali sarà effettuato uno screening per epatiti B, C e Delta. Le infezioni virali del fegato sono diffuse a livello mondiale e spesso si manifestano in forma cronica. La misura mira a identificare precocemente i pazienti infetti, migliorando la gestione clinica e riducendo il rischio di complicanze. La proposta riguarda strutture sanitarie pubbliche e private, con l'obiettivo di aumentare i controlli e la diagnosi precoce delle infezioni epatiche.
Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Le epatiti virali “sono patologie molto frequenti a livello globale. Comprendono varie infezioni, soprattutto croniche, che colpiscono il fegato. Ne esistono di diversi tipi: l'epatite A, B, C e Delta, che però presentano caratteristiche completamente differenti. Quelle che più ci interessano”, dal punto di vista clinico “sono sicuramente le epatiti che causano una patologia cronica, come l'epatite C, l'epatite B e l'epatite Delta, che però può svilupparsi solamente se è già presente l'epatite B”. Così Miriam Lichtner, professoressa di Malattie infettive all'università Sapienza e direttore all'ospedale... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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