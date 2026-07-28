Infettivologa Lichtner | Screening intraospedaliero per epatiti C B e Delta

Notizia in breve

Un'infettivologa ha annunciato che negli ospedali sarà effettuato uno screening per epatiti B, C e Delta. Le infezioni virali del fegato sono diffuse a livello mondiale e spesso si manifestano in forma cronica. La misura mira a identificare precocemente i pazienti infetti, migliorando la gestione clinica e riducendo il rischio di complicanze. La proposta riguarda strutture sanitarie pubbliche e private, con l'obiettivo di aumentare i controlli e la diagnosi precoce delle infezioni epatiche.