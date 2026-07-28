Dal 29 luglio è attiva la campagna di incentivi per la trasformazione delle auto a Gpl o metano. La misura fa parte del decreto del 10 giugno 2026, che ha rifinanziato il fondo dedicato al settore automotive. L’obiettivo è promuovere l’uso di veicoli con alimentazioni alternative. La piattaforma online per richiedere i bonus è già operativa e disponibile per gli automobilisti interessati.

Parte ufficialmente il 29 luglio la campagna di incentivi auto prevista dal decreto 10 giugno 2026 che ha rifinanziato il fondo a sostegno del settore automotive. Non si stratta di un Ecobonus da sfruttare per l’acquisto di una nuova vettura, ma per la trasformazione a gas di vetture di categoria M1 già circolanti. Una iniziativa a cui è possibile accedere attraverso la piattaforma ecobonus.mimit.gov.it gestita da Invitalia per conto del Mimit. Questa campagna di incentivi è stata finanziata con una somma complessiva di 20 milioni di euro, di cui 4 milioni destinati al 2026, 5 milioni agli anni dal 2027 al 2029 e 1 milione riservato al 2030. Al programma possono accedere i privati, ma anche le società che non svolgono l’attività di rivendita auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incentivi gas: arriva il bonus per trasformare l’auto a Gpl o metano

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