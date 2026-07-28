Otto ore di sciopero sono state indette dopo la sospensione dell’area a caldo nello stabilimento. A partire da martedì 4 agosto, si svolgerà un tavolo tecnico tra ministeri e sindacati per discutere un “piano straordinario” volto a trovare soluzioni per il settore.

Otto ore di sciopero unitario per lanciare un segnale e da martedì 4 agosto il via a un tavolo tecnico tra ministeri e sindacati per cercare di salvare il salvabile. Il giorno dopo il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha ordinato lo spegnimento dell’ area a caldo dell’ Ilva di Taranto, governo e metalmeccanici tentano di orientarsi nel caos. La decisione dei giudici sull’ inibitoria proposta da 11 cittadini ha messo la parola fine all’impianto così come è stata conosciuto fino a oggi: 2.000 tonnellate di amianto ancora presenti all’interno degli scambiatori di calore e le norme troppo generiche dell’ Autorizzazione integrata ambientale sulle polveri sottili porteranno allo stop della produzione di acciaio dal prossimo 28 ottobre, perché quell’impianto è ritenuto ancora un pericolo per salute e ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, 8 ore di sciopero dopo lo stop all’area a caldo. Ma c’è il tavolo governo-sindacati per un “piano straordinario”

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