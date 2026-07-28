Il Milan lo vuole | l' agente esce allo scoperto e svela il colpo da 15 milioni in difesa

L'agente di un difensore ha annunciato l'interesse del Milan per il giocatore, valutato circa 15 milioni di euro. Il club rossonero sta puntando a rinforzare la linea difensiva e sta monitorando diversi talenti dell'Est Europa. Le trattative sono in fase preliminare e non ci sono ancora accordi ufficiali. La società sta valutando varie opzioni per completare il reparto difensivo nella prossima sessione di mercato.

Sul fronte calciomercato, il Milan guarda con sempre maggiore insistenza al bacino di talenti dell'Est Europa. Le ultime indiscrezioni, rimbalzate direttamente dall'entourage del calciatore, accendono i riflettori su un profilo di grande prospettiva: parliamo di Moris Valin?i?, poliedrico difensore croato classe 2002, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. A fare chiarezza sulla situazione e a confermare l'interesse concreto di via Aldo Rossi è stato l'agente del giocatore, Adrian Aliaj. Il procuratore ha svelato i retroscena di una trattativa che affonda le sue radici nei mesi scorsi e che potrebbe infiammare la seconda parte della sessione estiva rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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