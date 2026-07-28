I riformisti del Partito democratico promuovono il seguente manifesto, aperto alla adesione di tutti coloro che intendono sostenere le forze di opposizione israeliane in vista delle elezioni del 27 ottobre. Tra poche settimane si svolgeranno in Israele le più importanti elezioni politiche dalla sua fondazione. A tre anni dal massacro del 7 ottobre, e nel pieno di una guerra che da allora si è progressivamente allargata a tutto il Vicino Oriente, rischiando di precipitare in eventi bellici dagli esiti catastrofici. Come dichiarato dagli stessi leader dell’opposizione israeliana, nelle elezioni non sono in gioco soltanto gli equilibri parlamentari, ma la natura e l’identità stessa di Israele, una società profondamente lacerata e scossa dalle politiche violente e razziste del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Il manifesto dei riformisti del Pd per fermare Netanyahu e salvare Israele

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