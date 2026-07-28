I figli di Andrea Purgatori riferiscono che nessuno si è mai scusato per la sua morte. Ricordano il padre come un uomo che non aveva previsto di morire e sottolineano come la sua passione per il cinema e la scrittura facesse parte integrante della sua vita. Andrea Purgatori era anche sceneggiatore e autore televisivo, con un background familiare legato alla distribuzione cinematografica.

Oltre che un cronista, Andrea Purgatori era anche uno sceneggiatore, un autore televisivo, un uomo di cinema con una passione nata in famiglia (il padre Mirko distribuiva film) e cresciuta fino a diventare parte della sua identità. Amava le storie di giustizia, di coraggio, e film come Tutti gli uomini del presidente, I tre giorni del Condor o Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. «L’irrequietezza nasceva dal bisogno di stare a contatto con la gente, di avere il polso del mondo», racconta Edoardo, spiegando quella spinta che ha accompagnato tutta la carriera del padre. «Aveva sempre fretta e mai abbastanza tempo per fare ciò che avrebbe voluto», ricorda Ludovico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - I figli di Andrea Purgatori: «Nessuno ci ha mai chiesto scusa. Papà non aveva in programma di morire»

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