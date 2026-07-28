I corpi di cinque neonati sono stati trovati in una casa a Marsiglia, avvolti in sacchetti di plastica e chiusi in scatole di cartone. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione della polizia francese. I corpi sono stati rinvenuti in un’abitazione situata nel dipartimento di Vaucluse, nel sud della Francia. Nessuna altra informazione sulle circostanze del ritrovamento è stata comunicata.

La polizia francese ha ritrovato i corpi di cinque neonati nell’abitazione di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse, nel sud della Francia. Secondo una fonte vicina all’indagine che ha parlato con Le Parisien, la scoperta è avvenuta questa mattina, martedì 28 luglio, dopo che l’ospedale di Orange ha segnalato la donna alle autorità. La coppia ha già due figli di otto e dodici anni. La donna, nata nel 1994, ha partorito il suo terzo figlio lunedì sera, senza complicazioni, dopo aver vissuto per la terza volta un caso di negazione della gravidanza. Per ragioni ancora ignote, l’ospedale di Orange ha segnalato il caso alle autorità che si sono successivamente recate a casa della coppia per un’ispezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I cadaveri di 5 neonati scoperti in casa di una coppia a Marsiglia: erano avvolti in sacchetti di plastica e chiusi in scatole di cartone

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I cadaveri di cinque neonati scoperti in una casa: la madre aveva appena partorito

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