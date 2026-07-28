Il vertice di Londra è stato annullato a causa dell’opposizione di Italia e Germania alla proposta di sminare lo stretto di Hormuz. Due cacciamine italiani e circa 500 militari sono in attesa a Gibuti da oltre due mesi. Il Crotone e il Rimini, entrambi classe Gaeta, sono attualmente a cinque giorni di navigazione dall’area. I due mezzi sono pre-posizionati e fermi, pronti a intervenire se necessario.

Due cacciamine e circa cinquecento militari italiani aspettano a Gibuti da oltre due mesi. Il Crotone e il Rimini, classe Gaeta, stanno a cinque giorni di navigazione dallo stretto di Hormuz: pre-posizionati e fermi. Aspettano un vertice evaporato. Doveva riunirsi a Londra lunedì, poi martedì, poi venerdì, e alla fine, come ha riferito Repubblica, quel tavolo salta. Hormuz, salta il vertice dei volenterosi. L’idea era nata venerdì 24 luglio, in una telefonata tra il segretario alla Guerra Pete Hegseth e il nuovo ministro della Difesa britannico Wes Streeting, arrivato al dicastero il 20 luglio con Andy Burnham. Washington voleva Londra padrona di casa, Hegseth in sala con il capo di stato maggiore congiunto Dan Caine, fino a quaranta delegazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Hormuz, salta il vertice di Londra: la linea rossa di Italia e Germania blocca l’iniziativa per sminare lo Stretto

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