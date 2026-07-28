Durante un controllo sul litorale di Castel Volturno, la polizia ha sequestrato un’auto a un uomo di Pozzuoli. Quest’ultimo, dopo aver visto il veicolo portato via, si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli. È stato quindi denunciato per minacce alla Procura della Repubblica. La polizia provinciale di Caserta ha condotto l’operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di minacce un uomo di Pozzuoli (Napoli), identificato dalla polizia provinciale di Caserta nel corso di un’attività di controllo sul litorale di Castel Volturno. L’episodio si è verificato durante le operazioni di contrasto al bracconaggio ittico condotte dagli agenti nei pressi di un’area destinata all’attracco di imbarcazioni da pesca. Il soggetto, identificato con le iniziali D.M., è stato fermato per un controllo dal comandante della polizia provinciale, colonnello Biagio Chiariello, e da un agente in abiti civili. Nel corso degli accertamenti, effettuati anche attraverso le banche dati in uso alle forze dell’ordine, sono emersi a suo carico precedenti di polizia, tra i quali estorsione e associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gli sequestrano l’auto, lui si scaglia contro gli agenti: denunciato

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