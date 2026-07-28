Nei colloqui tra la dirigenza della Juventus e l’agente Joorabchian sono stati discussi il possibile arrivo di Zirkzee in attacco e il trasferimento di Douglas Luiz a centrocampo. Le conversazioni sono avvenute negli ultimi giorni e hanno coinvolto direttamente i rappresentanti del club e l’agente. Nessuna ufficializzazione è ancora arrivata, ma i dettagli delle trattative sono stati approfonditi durante i contatti intercorsi.

di Luca Fioretti Fitti contatti tra la dirigenza della Juventus e il potente agente Joorabchian per il colpo Zirzee in attacco e il futuro di Douglas Luiz a centrocampo. Calciomercato Juventus news: sono giorni particolarmente caldi e decisivi per il mercato di riparazione sull’asse tra la Juventus e il noto procuratore Kia Joorabchian. La dirigenza ha intensificato i contatti con l’agente per discutere due situazioni di primissimo piano. Sul tavolo delle trattative sono stati messi tutti i dettagli relativi al futuro di Joshua Zirkzee e Douglas Luiz, entrambi assistiti dal potente manager. Per quanto riguarda il profilo dell’attaccante in forza al Manchester United, il club inglese ha mostrato un’apertura totale alla cessione in prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di 30-35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giorni caldissimi tra la Juve e Joorabchian: nei dialoghi si è parlato di Zirkzee e Douglas Luiz. Tutti i dettagli

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